FCB-Nachwuchsgoalie Tim Pfeiffer wechselt in die Bundesliga

Der Basler Nachwuchsgoalie Tim Pfeiffer wagt den grossen Sprung in die Bundesliga.

Nach Informationen von «Absolut Fussball» wechselt das FCB-Eigengewächs zu Borussia Mönchengladbach. Dort ist der 20-Jährige zunächst für die U23 eingeplant. Pfeiffer wurde im nahen Lörrach geboren und besitzt den deutschen Pass, hat aber die gesamte Nachwuchsabteilung des FC Basel durchlaufen. Nun verlässt er seinen Stammklub, für den er bislang nur in der Promotion League, aber noch nicht bei den Profis in der Super League zwischen den Pfosten stand.

Auch in Gladbach wird er sich vorerst mit einer Rolle in der zweiten Mannschaft begnügen müssen. Die Borussia-Verantwortlichen sehen in ihm aber grosses Potenzial und wollen ihn behutsam aufbauen. Die ersten Einsätze wird Pfeiffer aber in der Regionalliga erhalten.