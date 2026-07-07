Der FC Basel verkauft Alexis Casadei definitiv zurück nach Frankreich

Der französische Mittelfeldspieler Alexis Casadei verlässt den FC Basel nach einem Leihjahr in Frankreich definitiv.

Der FC Annecy übernimmt den 21-jährigen Spielmacher mit serbischen Wurzeln endgültig. Casadei stiess im Sommer 2024 als Hoffnungsträger aus der Nachwuchsabteilung von Racing Strassburg zum FCB, hat dort aber lediglich Spiele in der U21 bestritten. Nun verlässt er die Basler endgültig.

In Annecy hat er in der vergangenen Spielzeit 20 Partien in der Ligue 2 bestritten.