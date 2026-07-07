Jürgen Klopp stellt beim DFB eine klare Forderung an Rudi Völler

Nach der enttäuschenden WM und dem Aus von Julian Nagelsmann soll Jürgen Klopp als neuer Bundestrainer übernehmen. Die Gespräche haben bereits begonnen. Der designierte neue Nationaltrainer stellt dabei insbesondere eine klare Forderung an Rudi Völler.

Der 66-Jährige ist beim DFB als Direktor Profifussball tätig. Er war massgeblich an der Verpflichtung von Nagelsmann und auch an dessen Anfang 2025 erfolgten Vertragsverlängerung beteiligt, die sich letztlich als Fehler entpuppt hat. Völler soll aber in jedem Fall im Amt bleiben, wenn es nach Klopp geht.

In einem persönlichen Gespräch habe der frühere Liverpool-, BVB- und Mainz-Coach dem DFB-Funktionär mitgeteilt, dass dieser an Bord bleiben soll.

Laut «Sky» werden am Freitag in New York konkrete Verhandlungen zwischen dem DFB und Klopp beginnen. Danach muss auch eine Lösung zur Vertragsauflösung des 59-Jährigen bei Red Bull gefunden werden.