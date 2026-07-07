SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Soll bleiben

Jürgen Klopp stellt beim DFB eine klare Forderung an Rudi Völler

Autor: | Publiziert: 7 Juli, 2026 13:17
Jürgen Klopp stellt beim DFB eine klare Forderung an Rudi Völler

Nach der enttäuschenden WM und dem Aus von Julian Nagelsmann soll Jürgen Klopp als neuer Bundestrainer übernehmen. Die Gespräche haben bereits begonnen. Der designierte neue Nationaltrainer stellt dabei insbesondere eine klare Forderung an Rudi Völler.

Der 66-Jährige ist beim DFB als Direktor Profifussball tätig. Er war massgeblich an der Verpflichtung von Nagelsmann und auch an dessen Anfang 2025 erfolgten Vertragsverlängerung beteiligt, die sich letztlich als Fehler entpuppt hat. Völler soll aber in jedem Fall im Amt bleiben, wenn es nach Klopp geht.

In einem persönlichen Gespräch habe der frühere Liverpool-, BVB- und Mainz-Coach dem DFB-Funktionär mitgeteilt, dass dieser an Bord bleiben soll.

Laut «Sky» werden am Freitag in New York konkrete Verhandlungen zwischen dem DFB und Klopp beginnen. Danach muss auch eine Lösung zur Vertragsauflösung des 59-Jährigen bei Red Bull gefunden werden.

Mehr Dazu
Urbig dabei

Julian Nagelsmann sorgt für Torhüter-Hammer beim DFB-Team
Abwerbeversuche

Trainer-Hammer im Anflug? ManUtd visiert Coup mit Julian Nagelsmann an
Thema Premier League

Unerwartetes Gerücht um DFB-Coach Julian Nagelsmann
Einigung mit dem DFB offenbar erzielt

Klopp übernimmt die Nationalmannschaft
Klarheit

Deutschland oder Österreich? Paul Wanner hat sich entschieden
Mehr entdecken
Soll bleiben

Jürgen Klopp stellt beim DFB eine klare Forderung an Rudi Völler

7.07.2026 - 13:17
Einigung mit dem DFB offenbar erzielt

Klopp übernimmt die Nationalmannschaft

5.07.2026 - 17:27
"Ich bin bereit"

Neuer Bundestrainer? Jürgen Klopp gibt Update

4.07.2026 - 09:27
Bestätigung erfolgt

Offiziell: Julian Nagelsmann tritt als Bundestrainer zurück

3.07.2026 - 12:01
Nach dreistündigem Gespräch

Julian Nagelsmann wird vom DFB zum Rücktritt aufgefordert

2.07.2026 - 16:23
Klopp soll übernehmen

Nagelsmann vor schnellem Aus – klarer Favorit für die Nachfolge

1.07.2026 - 19:13
Gründe erörtern

DFB-Präsident Bernd Neuendorf gibt Statement zur Nagelsmann-Zukunft ab

30.06.2026 - 17:35
Letztes Länderspiel

Manuel Neuer bestätigt endgültigen Abschied vom DFB-Team

30.06.2026 - 11:04
Klare Ansage

Nagelsmann will beim DFB trotz blamablem Out weitermachen

30.06.2026 - 09:16
Bänderriss im Sprunggelenk

WM-Aus für Nico Schlotterbeck bestätigt

22.06.2026 - 14:17