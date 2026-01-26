Deutschland oder Österreich? Paul Wanner hat sich entschieden

Spielmacher Paul Wanner könnte aktuell noch sowohl für die deutsche wie auch die österreichische Nationalmannschaft auflaufen. Nun hat sich der 20-Jährige offenbar entschieden.

Wanner wird künftig für Österreich auflaufen – sofern er vom ÖFB aufgeboten wird. Damit nimmt er Abstand vom bislang eingeschlagenen Kurs: Der Offensivspieler lief bisher ausschliesslich für deutsche Nachwuchsauswahlen auf. Zuletzt kam er im DFB in der U21 zum Einsatz.

Laut einem Bericht der Münchner «tz» entscheidet sich Wanner nun aber für einen Verbandswechsel. Dies schmerzt den DFB durchaus: Dieser setzt sich nämlich auch für den Linksfuss ein. Wanner sieht in Österreich aber offensichtlich grössere Einsatzchancen. Eine WM-Teilnahme im Sommer ist theoretisch möglich.

Auf Vereinsebene läuft der Youngster seit dieser Saison für die PSV Eindhoven in den Niederlanden auf. Zuletzt konnte er sich da einen Stammplatz erobern.