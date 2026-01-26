SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Klarheit

Deutschland oder Österreich? Paul Wanner hat sich entschieden

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 26 Januar, 2026 14:04
Deutschland oder Österreich? Paul Wanner hat sich entschieden

Spielmacher Paul Wanner könnte aktuell noch sowohl für die deutsche wie auch die österreichische Nationalmannschaft auflaufen. Nun hat sich der 20-Jährige offenbar entschieden.

Wanner wird künftig für Österreich auflaufen – sofern er vom ÖFB aufgeboten wird. Damit nimmt er Abstand vom bislang eingeschlagenen Kurs: Der Offensivspieler lief bisher ausschliesslich für deutsche Nachwuchsauswahlen auf. Zuletzt kam er im DFB in der U21 zum Einsatz.

Laut einem Bericht der Münchner «tz» entscheidet sich Wanner nun aber für einen Verbandswechsel. Dies schmerzt den DFB durchaus: Dieser setzt sich nämlich auch für den Linksfuss ein. Wanner sieht in Österreich aber offensichtlich grössere Einsatzchancen. Eine WM-Teilnahme im Sommer ist theoretisch möglich.

Auf Vereinsebene läuft der Youngster seit dieser Saison für die PSV Eindhoven in den Niederlanden auf. Zuletzt konnte er sich da einen Stammplatz erobern.

Mehr Dazu
Klarheit

Deutschland oder Österreich? Paul Wanner hat sich entschieden
Noch keine Entscheidung

Paul Wanner sagt dem DFB und Nagelsmann ab
Sieg gegen Italien

Österreichs U17 zieht sensationell in den WM-Final ein
Österreich-Trainer

Rangnick: Bayern-Absage «eine der schwierigsten Entscheidungen»
Droht nächste Absage?

Ralf Rangnick soll an Übernahme des FC Bayern zweifeln
Mehr entdecken
Klarheit

Deutschland oder Österreich? Paul Wanner hat sich entschieden

26.01.2026 - 14:04
Sieg gegen Italien

Österreichs U17 zieht sensationell in den WM-Final ein

24.11.2025 - 16:52
Absage an Zweitligist

Hertha-Gerüchte: Ralf Rangnick entscheidet sich für Österreich

22.06.2025 - 15:13
Heftige Kritik

Machtkampf spitzt sich zu: ÖFB-Führung kritisiert Ralf Rangnick öffentlich

27.03.2025 - 16:02
Operation vonnöten

Flüssigkeit im Knie: Schwerer Rückschlag für Xaver Schlager

5.02.2025 - 11:42
Kein Kontakt zum Präsidenten

Streit bei Ösis eskaliert: Ralf Rangnick spricht über Rücktritt

18.11.2024 - 16:25
Ist möglich

Ralf Rangnick droht mit Rücktritt als österreichischer Nationaltrainer

13.11.2024 - 16:54
Noch keine Entscheidung

Paul Wanner sagt dem DFB und Nagelsmann ab

6.11.2024 - 17:16
Riesentalent

Deutschland & Österreich kämpfen verbittert um Paul Wanner

2.09.2024 - 17:56
Österreich-Trainer

Rangnick: Bayern-Absage «eine der schwierigsten Entscheidungen»

10.06.2024 - 10:08