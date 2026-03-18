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Nach der WM

Ralf Rangnick könnte in die Bundesliga zurückkehren

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 18 März, 2026 15:22
Ralf Rangnick könnte in die Bundesliga zurückkehren

Im Sommer steht für Ralf Rangnick als österreichischer Nationaltrainer an der WM in den USA, Mexiko und Kanada ein Highlight an. Danach könnte es für den 67-jährigen Deutschen wieder zurück in die Bundesliga gehen.

Dem seit 2022 unter Vertrag stehenden Nationaltrainer wurde vom ÖFB laut «Sport Bild» eine Vertragsverlängerung über die WM hinaus angeboten. Nach den Länderspielen im März will Rangnick eine Entscheidung treffen, ob er diese annehmen möchte.

Garantiert ist dies keineswegs. Zwar wurden die verbandsinternen Querelen beim ÖFB inzwischen ausgeräumt, Rangnick soll aber auch ein Comeback als Sportdirektor in der Bundesliga oder gar in der Premier League reizen. Für den Ex-RB-Boss sollen verschiedene Rollen denkbar sein. Einige Vereine bzw. Investoren möchten ihn offenbar auch als Entwickler an Bord holen.

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