Nach langem Ringen

Supertalent Paul Wanner entscheidet sich für Österreich und gegen den DFB

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 6 März, 2026 17:05
Supertalent Paul Wanner hat sich nach mehrmonatigen Überlegungen entschieden, künftig für die österreichische Nationalmannschaft aufzulaufen. Der DFB geht leer aus.

Auch Deutschland hätte den 20-Jährigen gerne gebunden, zumal dieser bislang alle Nachwuchsstufen des DFB bis zur U21 durchlaufen hat. Nun wechselt Wanner allerdings laut übereinstimmenden Medienberichten den Verband und wird künftig in Österreichs A-Nationalmannschaft auflaufen. Bundestrainer Julian Nagelsmann und auch der deutsche U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo wurden vom Spieler informiert.

Bereits im März könnte Wanner sein Debüt für die ÖFB-Auswahl geben. Eine WM-Teilnahme im Sommer ist möglich. Wanner verabschiedete sich letzten Sommer klubtechnisch bereits aus Deutschland: Das Bayern-Eigengewächs schloss sich für 15 Mio. Euro Ablöse der PSV Eindhoven in den Niederlanden an. Dort ist er im Mittelfeldzentrum nach Anfangsschwierigkeiten inzwischen gesetzt.

