Supertalent Paul Wanner entscheidet sich für Österreich und gegen den DFB

Supertalent Paul Wanner hat sich nach mehrmonatigen Überlegungen entschieden, künftig für die österreichische Nationalmannschaft aufzulaufen. Der DFB geht leer aus.

Auch Deutschland hätte den 20-Jährigen gerne gebunden, zumal dieser bislang alle Nachwuchsstufen des DFB bis zur U21 durchlaufen hat. Nun wechselt Wanner allerdings laut übereinstimmenden Medienberichten den Verband und wird künftig in Österreichs A-Nationalmannschaft auflaufen. Bundestrainer Julian Nagelsmann und auch der deutsche U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo wurden vom Spieler informiert.

Bereits im März könnte Wanner sein Debüt für die ÖFB-Auswahl geben. Eine WM-Teilnahme im Sommer ist möglich. Wanner verabschiedete sich letzten Sommer klubtechnisch bereits aus Deutschland: Das Bayern-Eigengewächs schloss sich für 15 Mio. Euro Ablöse der PSV Eindhoven in den Niederlanden an. Dort ist er im Mittelfeldzentrum nach Anfangsschwierigkeiten inzwischen gesetzt.