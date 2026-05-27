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Persönliches Gespräch

Ralf Rangnick hat sich in Wien mit den Milan-Bossen getroffen

Autor: | Publiziert: 27 Mai, 2026 15:45
Ralf Rangnick hat sich in Wien mit den Milan-Bossen getroffen

Der AC Mailand muss seine sportliche Leitung komplett neu gestalten. Zu Beginn dieser Woche wurden in einer Tabula Rasa Trainer Massimiliano Allegri, Sportdirektor Igli Tare, CEO Giorgio Furlani und der Technische Direktor Geoffrey Moncada entlassen. Für eine oder sogar mehrere dieser Rollen kommt offenbar Ralf Rangnick infrage.

Laut einem Bericht der «Gazzetta dello Sport» hat sich der amtierende österreichische Nationaltrainer am Dienstag in Wien mit Klubbesitzer Gerry Cardinale und Berater Zlatan Ibrahimovic getroffen. Dabei ging es wohl um eine künftige Zusammenarbeit. Ob als Trainer oder Manager oder sogar in Personalunion, ist noch unklar.

Fakt ist, dass der aktuelle Vertrag von Rangnick als ÖFB-Teamchef nach der WM ausläuft. Ob der 67-Jährige noch einmal verlängert, ist offen. Rangnick war bei den Rossoneri bereits Ende 2019 ein Thema. Damals blieb er dann aber zunächst noch im Red Bull-Konzern.

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