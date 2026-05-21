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Option Brügge nicht ausgeschlossen

Jashari überrascht mit Aussage zu einer Rückkehr

Autor: | Publiziert: 21 Mai, 2026 11:53
Jashari überrascht mit Aussage zu einer Rückkehr

Ardon Jashari kann sich offenbar eine spätere Rückkehr zu Club Brügge vorstellen. Der Mittelfeldspieler von AC Mailand sprach nun überraschend offen mit belgischen Medien über seine Vergangenheit beim belgischen Topklub.

Jashari war erst im vergangenen Sommer nach Mailand gewechselt. Sein Abschied verlief damals allerdings alles andere als ruhig. Während der Verhandlungen mit Club-Brügge-Sportchef Dévy Rigaux kam es offenbar zu Spannungen, zudem verweigerte der Schweizer zeitweise sogar Einsätze. Rückblickend räumte der 23-Jährige nun ein, dass in dieser Phase „harte Worte“ gefallen seien. Trotzdem scheint das Kapitel Brügge für ihn emotional nicht abgeschlossen zu sein.

„Ich würde nicht ausschliessen, meine Karriere dort irgendwann zu beenden“, erklärte Jashari und betonte gleichzeitig, dass man im Fußball nie wisse, was die Zukunft bringe. Der Schweizer Nationalspieler steht in Mailand noch bis 2030 unter Vertrag und besitzt laut Transfermarkt aktuell einen Marktwert von rund 30 Millionen Euro. Zuletzt wurde auch Juventus Turin mit dem zentralen Mittelfeldspieler in Verbindung gebracht.

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