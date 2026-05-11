ManUtd schickt Scouts zu Rafael Leão

Der AC Mailand zeigt sich in der Personalie Rafael Leão im Sommer gesprächsbereit. Mit Manchester United bringt sich ein Topklub bereits in Position.

Nach Angaben von «Sportmediaset» haben die Red Devils am Wochenende Scouts zum Spiel zwischen Milan und Atalanta (2:3) geschickt, um gezielt Rafael Leão zu beobachten.

Der portugiesische Nationalspieler läuft bereits seit 2019 für die Rossoneri auf, kommt aber seit geraumer Zeit nicht mehr wie gewünscht zur Geltung. Trotz eines Vertrags bis 2028 ist eine Luftveränderung im Sommer möglich. ManUtd hat ihn bereits beim torlosen Unentschieden gegen Juventus Ende April durch eigene Scouts beobachten lassen.

Leão verfügt über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 175 Mio. Euro. Die geforderte Summe dürfte aber deutlich tiefer liegen. Rund 50 Millionen Euro könnten ausreichen.