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Als Casemiro-Ersatz

Éderson-Wechsel zu Manchester United steht wohl kurz bevor

Autor: | Publiziert: 9 Mai, 2026 16:46
Éderson-Wechsel zu Manchester United steht wohl kurz bevor

Manchester United steht offenbar kurz davor, einen Ersatz für den abwandernden Casemiro zu verpflichten. Die Wahl fällt wohl auf Éderson.

Dass Éderson (26) als potenzieller Ersatz von Casemiro bei Manchester United auf der Liste steht, ist schon vor Monaten durchgesickert. Der englische Rekordmeister steht nun angeblich kurz davor, den Transfer unter Dach und Fach zu bringen.

Darüber berichtet zumindest der Journalist Matteo Moretto. Demnach sind in den Verhandlungen mit Atalanta Bergamo bedeutende Fortschritte erzielt worden. Éderson selbst soll United für einen Sommerwechsel bereits seine Zusage erteilt haben.

Atalanta ruft wohl immer noch rund 45 Millionen Euro Ablöse auf. Eine Summe, die schon das ebenfalls interessierte Atlético Madrid abschreckte.

Einen solchen Betrag wollen die interessierten Klubs nicht für einen Spieler zahlen, der nur noch über einen bis 2027 gültigen Vertrag verfügt. Éderson spielt bereits seit 2022 für Atalanta und gehört dort zu den Schlüsselspielern.

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