Atlético-Coach Diego Simeone hat gegen Arsenal seinen Ex-Boss attackiert

Kurz vor Abpfiff erhitzen sich in London beim Rückspiel des Champions League-Halbfinals zwischen Arsenal und Atlético die Gemüter: Atlético-Coach Diego Simeone geht sogar auf einen früheren Weggefährten los, der inzwischen für Arsenal arbeitet.

An der Seitenlinie kommt es zur Auseinandersetzung: Andrea Berta, Sportdirektor Arsenal, fordert bei den Unparteiischen vehement den Abpfiff. Dies wiederum goutiert Simeone nicht. Der Atlético-Trainer schubst den Italiener und geht diesen auch verbal an. Mehrere Staffmitglieder von beiden Klubs gehen dazwischen.

Das Brisante: Simeone und Berta kennen sich bestens, war letzterer doch während zwölf Jahren bei Atlético beschäftigt, ehe er im Februar 2025 zu den Gunners wechselte. Die beiden pflegen eigentlich ein freundschaftliches Verhältnis – zumindest in der Öffentlichkeit. Dass die Emotionen insbesondere bei Simeone hochkochen, ist allerdings nichts Neues. Nach dem Schlusspfiff beruhigte sich alles rasch wieder. Simeone ging auf der Pressekonferenz nach der 0:1-Niederlage nicht auf die Fehde ein.