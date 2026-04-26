Europas Topklubs beobachten Ajax-Talent

Der junge Offensivspieler Mika Godts von Ajax Amsterdam hat das Interesse mehrerer europäischer Schwergewichte geweckt. Vor allem aus der Premier League gibt es intensive Beobachtungen: Newcastle United, Arsenal und Chelsea haben den 20-Jährigen zuletzt mehrfach gescoutet.

Insbesondere Arsenal soll bereits konkrete Analysen vorgenommen haben, während Tottenham Hotspur den Belgier schon länger auf dem Zettel hat. Doch auch ausserhalb Englands wächst die Konkurrenz: Sowohl der FC Barcelona als auch RB Leipzig verfolgen seine Entwicklung genau.

Ein schneller Transfer dürfte allerdings kostspielig werden. Godts steht in Amsterdam noch bis 2029 unter Vertrag, was die Verhandlungsposition von Ajax stärkt. Während sein Marktwert auf etwa 25 Millionen Euro geschätzt wird, sollen die Niederländer laut aktuellen Berichten rund 32 Millionen Euro fordern.