Arsenal hat klaren Plan mit Ex-FCB-Verteidiger Riccardo Calafiori

Diverse Serie A-Klubs buhlen um den italienischen Nationalspieler Riccardo Calafiori von Arsenal. Obwohl der frühere Basler Profi bei den Gunners zurzeit nicht gesetzt ist, steht ein Verkauf im Sommer offenbar nicht zur Debatte.

Die Arsenal-Bosse halten nach wie vor grosse Stücke auf den 23-jährigen Linksfuss, für welchen sie im Sommer 2024 mehr als 40 Mio. Euro Ablöse zahlten. Auch Trainer Mikel Arteta setzt Calafiori als Rotationsspieler regelmässig ein. Zu den absoluten Vielspielern wie William Saliba, Declan Rice oder Bukayo Saka zählt der italienische Nationalspieler zwar nicht, 22 Partien hat er in der Startelf dann aber doch bestritten. Insgesamt kommt Calafiori in dieser Spielzeit bisher auf 28 Einsätze.

Italienischen Medienberichten zufolge blicken mit Inter, Milan und Juventus drei absolute Topklubs aus der Serie A auf den Verteidiger. Dieser fühlt sich in London aber grundsätzlich wohl. Deshalb sind von Seiten der Gunners auch keine Gespräche über einen möglichen Abgang bzw. Verkauf Calafioris geplant. Dessen Vertrag läuft langfristig bis 2029.

Arteta schätzt insbesondere die Vielseitigkeit des Defensivspezialisten, der als Linksverteidiger oder in der Innenverteidigung eingesetzt werden kann.