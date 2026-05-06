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Georgier wieder da

Der FC Basel begrüsst unverhofft Rückkehrer Gabriel Sigua

Autor: | Publiziert: 6 Mai, 2026 17:54
Der FC Basel begrüsst unverhofft Rückkehrer Gabriel Sigua

Der georgische Mittelfeldspieler Gabriel Sigua kehrt eher unfreiwillig vorzeitig von Lausanne-Sport zum FC Basel zurück.

Der 20-jährige Spielmacher hat sich am Oberschenkel verletzt und kommt bis Saisonende nicht mehr zum Einsatz. Daher absolviert Sigua seine weitere Rehabilitation ab sofort wieder bei seinem Stammklub FC Basel, wo sein Vertrag noch bis 2028 läuft.

Die Bebbi haben den amtierenden georgischen U21-Captain im Sommer 2023 für rund 700’000 Euro von Dinamo Tiflis verpflichtet. Sigua hat sich am Rheinknie seither jedoch nicht durchsetzen können, weshalb er in dieser Spielzeit nach Lausanne verliehen wurde. Für die Romands bestritt er in dieser Saison 27 Pflichtspiele (1 Tor & 2 Assists).

Wie es für Sigua nächste Saison weitergeht, ist vorderhand offen. Ein definitiver Abgang beim FCB ist durchaus möglich.

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