Ein Bundesliga-Klub ist in der Pole Position für Nati-Verteidiger Eray Cömert

Der Schweizer Nati-Verteidiger Eray Cömert könnte seine Zelte in Valencia abbrechen und im Sommer in die Bundesliga wechseln.

Der Ex-Basler stiess ursprünglich bereits Anfang 2022 vom FCB nach Valencia. Dort erlebte er ein ziemliches Auf und Ab. Mal Stammspieler, mal Ersatz und phasenweise sogar ausgeliehen. Nun könnte seine Zeit bei den Ostspaniern endgültig enden. Laut «Radio Marca» buhlt Bundesligist Union Berlin intensiv um Cömert.

Die Köpenicker sind derzeit der heisseste Anwärter auf einen Transfer des Abwehrspielers, dessen Vertrag in Valencia ausläuft und der deshalb ablösefrei wechseln kann.

Nach einer schwierigen Vorrunde hat er sich beim La Liga-Klub in der zweiten Saisonhälfte wieder einen Stammplatz erobert, ehe er Mitte April von einer Verletzung zurückgeworfen wurde.

Mit Valencia belegt er zurzeit einen Mittelfeldplatz in La Liga. Cömert hofft auf ein Aufgebot von Murat Yakin für die Schweizer Nati. Nach dem Turnier wird es für ihn klubtechnisch wohl zu einem neuen Verein gehen. Sein neuer Lebensmittelpunkt könnte in Berlin liegen. Die Bundesliga wäre für ihn Neuland. Bislang war er im Ausland ausschliesslich in Spanien (Valencia & Real Valladolid) und in Frankreich (FC Nantes) tätig.