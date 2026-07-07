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Ludwig Malachowski Thorell

Perfekt: Der FCB schnappt sich ein schwedisches Mittelfeldjuwel

Autor: | Publiziert: 7 Juli, 2026 18:59
Perfekt: Der FCB schnappt sich ein schwedisches Mittelfeldjuwel

Der FC Basel bestätigt die Ankunft des schwedischen Mittelfeldspielers Ludwig Malachowski Thorell.

Der 21-Jährige wechselt von Meister Mjällby ans Rheinknie, wo er einen Vertrag bis 2030 unterzeichnet. Thorell sagt zu seiner Unterschrift in Basel: «Für mich wird mit der Unterschrift in Basel ein Traum wahr, ich kann es kaum erwarten, bis es losgeht. Es ist eine grosse Ehre und ein toller Schritt für mich, zum FCB zu wechseln, der Club hat eine stolze Geschichte mit vielen herausragenden ehemaligen Spielern. Mich selber würde ich als technisch versierten Mittelfeldspieler bezeichnen. Ich werde versuchen, viele Räume zu bespielen, meinen Teamkollegen in jeder Situation zu helfen und mit dem Ball möglichst direkt gegen vorne zu agieren.»

Basels Technischer Direktor Andreas Herrmann meint: «Ludwig ist ein spielstarker und intelligenter Zentrumsspieler, der beim schwedischen Meister Mjällby trotz seiner erst 21 Jahre bereits Führungsaufgaben übernommen hat und Verantwortung im Spielaufbau trug. Er verleiht unserem Zentrum Struktur, kann den Rhythmus des Spiels diktieren und agiert als kreativer Verbindungsspieler zwischen den Linien, der zudem selbst Torgefahr mitbringt und sich sehr gut mit den bereits bestehenden Profilen ergänzt.»

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