Mittelstürmer Keyan Varela wird von Servette erneut verliehen

Servette verleiht seinen Mittelstürmer Keyan Varela auch in dieser Saison.

Der 20-Jährige hat die vergangene Rückrunde bei Greuther Fürth in der 2. Bundesliga verbracht, kam jedoch nur zu drei Einsätzen. Nun verleiht ihn Servette in die Niederlande: Varela bestreitet die Saison auf Leihbasis beim Zweitligisten RKC Waalwijk. Der Verein verfügt auch über eine Kaufoption.

Der Genfer stammt aus der Nachwuchsabteilung von Servette, hat dort den Sprung in die Profimannschaft aber nicht nachhaltig geschafft. Insgesamt kommt er auf 21 Einsätze in der höchsten Schweizer Liga. Vertraglich ist er bis 2028 an seinen Stammklub gebunden.