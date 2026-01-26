SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Jungstar Manzambi steht auch bei türkischem Topklub auf der Liste

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 26 Januar, 2026 13:49
Johan Manzambi ist eines der ganz grossen Nachwuchstalente der Schweiz, das sich sogar schon jetzt sowohl in der Bundesliga wie auch in der Nati in Szene setzen kann. Diverse Topklubs haben ihn auf dem Schirm. Aus der Türkei könnte nun sogar eine konkrete Transferoffensive erfolgen.

Wie «Fanatik» berichtet, steht der 20-jährige Allrounder bei Galatasaray ganz oben auf der Liste. Der Süper Lig-Klub will demnach noch in dieser Woche Kontakt zum SC Freiburg aufnehmen, wo Manzambi noch bis 2030 unter Vertrag steht.

Im Breisgau ist der Youngster unangefochten. Derzeit kommt er vor allem im Mittelfeldzentrum zum Zug. In der Schweizer Nati spielt er häufiger in einer offensiveren Rolle – auch auf den Aussenbahnen.

Bislang galt ein Wechsel in dieser Transferperiode als äusserst unwahrscheinlich. Ob sich dies aufgrund der potentiellen türkischen Offensive ändert, ist fraglich. Auch europäische Topklubs wie Paris St. Germain, Napoli oder Bayer Leverkusen haben Manzambi bereits auf die Liste genommen.

