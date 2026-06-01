Granit Xhaka ist in der Premier League nicht der Transfer des Jahres

Der Schweizer Nati-Captain hatte nach seinem Wechsel zum AFC Sunderland riesigen Einfluss und war massgeblich an der bärenstarken Saison des Aufsteigers beteiligt. Dennoch wurde er von der Premier League nicht zum Transfer der Saison gekürt.

Dieser Titel geht letztlich an ManUtd-Goalie Senne Lammens. Der belgische Keeper hat sich bei den Red Devils auf Anhieb durchgesetzt und diesem Klub dabei geholfen, den dritten Tabellenplatz zu belegen. Er hat sich auf der final zusammengestellten Shortlist gegen Xhaka, Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Rayan Cherki (ManCity), Viktor Gyökeres (Arsenal), João Pedro (Chelsea), Antoine Semenyo (ManCity) und Adrien Truffert (AFC Bournemouth) durchgesetzt.

Xhaka hat trotz dieser verlorenen Wahl Grund zur Freude: Mit Sunderland hat er sich sensationell direkt für die Conference League in der kommenden Saison qualifiziert.