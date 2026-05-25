SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Kein Umzug

Die Familie von Mauro Lustrinelli bleibt vorerst in der Schweiz

Autor: | Publiziert: 25 Mai, 2026 17:24
Die Familie von Mauro Lustrinelli bleibt vorerst in der Schweiz

Mauro Lustrinelli wird zunächst ohne seine Familie nach Berlin ziehen, wo er seinen Trainerjob bei Union antritt.

Wie es einst schon bei Urs Fischer der Fall war, wird Lustrinellis Ehefrau Christina nach Berlin reisen, aber nicht fest dorthin umziehen. «Meine Frau wird pendeln. Bei Urs Fischer war das so ähnlich mit seiner Frau. Am Anfang werden wir in eine ähnliche Richtung gehen», wird der neue Union-Coach von der «Bild» zitiert.

Auch die beiden 16 und 18 Jahre alten Söhne des Paares wohnen weiterhin in der Schweiz, wo sie eine Lehre absolvieren.

Zwischen Berlin und dem Berner Oberland gibt es die stattliche Distanz von rund 1’000 Kilometern. Privat steht der Familie Lustrinelli eine grosse Umstellung bevor.

Mehr Dazu
Im Fokus

Jungstar Manzambi steht auch bei türkischem Topklub auf der Liste
Schon soweit?

Der Weg für die Rückkehr von Yann Sommer zum FC Basel ist frei, aber…
Er darf gehen

Inter Mailand trifft bei Yann Sommer überraschende Entscheidung
In Ägypten

Christian Gross steht vor sensationellem Comeback als Trainer
Für Innenverteidigung

Exklusiv: Luzern hat Schweizer U21-Star Bruno Ogbus auf dem Schirm
Mehr entdecken
Kein Umzug

Die Familie von Mauro Lustrinelli bleibt vorerst in der Schweiz

25.05.2026 - 17:24
Fehlte verletzt

Leeds United gibt Update zu Noah Okafor

23.05.2026 - 16:06
Entdeckung der Saison

Johan Manzambi erhält eine Europa League-Auszeichnung

22.05.2026 - 15:36
"Mal schauen"

Johan Manzambi lässt seine Zukunft in Freiburg offen

22.05.2026 - 13:38
Neuer Vertrag

Newcastle hat eine für Fabian Schär sehr positive Entscheidung getroffen

22.05.2026 - 11:09
VfL will Schweizer halten

Uwe Rösler kämpft um Innenverteidiger Noah Loosli

20.05.2026 - 18:32
Knöchelbruch

Schock für Haris Tabakovic – er verpasst wohl die WM

18.05.2026 - 10:00
Transfer nur schwer umsetzbar

Exklusiv: FC Basel fragt wegen Kwadwo Duah an

17.05.2026 - 15:15
Schweizer Legionäre

Heftige Packung für Augsburg-Schweizer, Haris Tabakovic trifft zum Abschied

16.05.2026 - 17:57
Nächster Bundesliga-Klub wirbt

Exklusiv: Auch Mainz 05 interessiert sich für Eray Cömert

16.05.2026 - 12:51