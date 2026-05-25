Die Familie von Mauro Lustrinelli bleibt vorerst in der Schweiz

Mauro Lustrinelli wird zunächst ohne seine Familie nach Berlin ziehen, wo er seinen Trainerjob bei Union antritt.

Wie es einst schon bei Urs Fischer der Fall war, wird Lustrinellis Ehefrau Christina nach Berlin reisen, aber nicht fest dorthin umziehen. «Meine Frau wird pendeln. Bei Urs Fischer war das so ähnlich mit seiner Frau. Am Anfang werden wir in eine ähnliche Richtung gehen», wird der neue Union-Coach von der «Bild» zitiert.

Auch die beiden 16 und 18 Jahre alten Söhne des Paares wohnen weiterhin in der Schweiz, wo sie eine Lehre absolvieren.

Zwischen Berlin und dem Berner Oberland gibt es die stattliche Distanz von rund 1’000 Kilometern. Privat steht der Familie Lustrinelli eine grosse Umstellung bevor.