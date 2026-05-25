SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Stürmer soll bleiben

Eintracht Frankfurt kämpft um den Verbleib von Arnaud Kalimuendo

Autor: | Publiziert: 25 Mai, 2026 17:15
Eintracht Frankfurt kämpft um den Verbleib von Arnaud Kalimuendo

Eintracht Frankfurt möchte den französischen Leihstürmer Arnaud Kalimuendo fest von Nottingham Forest verpflichten.

Der 24-jährige Angreifer stiess zu Beginn dieses Jahres zum Bundesligisten und wusste bei den Hessen zu überzeugen. Sechs Tore hat er in 19 Partien beigesteuert. Die Eintracht besitzt zwar eine Kaufoption in Höhe von 27 Mio. Euro, diese Summe wird der Klub allerdings nicht zahlen – zumal die Eintracht nächste Saison nicht im Europacup vertreten sein wird.

Laut «Bild» laufen hinter den Kulissen aber weiterhin Gespräche: Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche versucht, Kalimuendo für einen niedrigeren Betrag fix an Land zu ziehen. Nottingham könnte mitspielen, da der Premier-League-Klub nicht mehr mit dem Franzosen plant und einen Verkauf anstrebt.

Aus Frankfurter Sicht besteht die grösste Gefahr wohl darin, dass sich andere Vereine einmischen und mehr zahlen könnten.

Mehr Dazu
In Turin

Eintracht Frankfurt hat den Götze-Nachfolger gefunden
Kein Kreuzbandriss

Glück im Unglück für Eintracht-Neuzugang Younes Ebnoutalib
Schweizer Legionäre

Urs Fischer sorgt für Riesenüberraschung, Tor von Haris Tabakovic reicht nicht
Schweizer Legionäre

Urs Fischer kommt Traum grosses Stück näher, Michael Frey vermöbelt
Nachfolger gesucht

Eintracht Frankfurt trennt sich von Dino Toppmöller
Mehr entdecken
Stürmer soll bleiben

Eintracht Frankfurt kämpft um den Verbleib von Arnaud Kalimuendo

25.05.2026 - 17:15
Zu einem Ex-Klub

Adi Hütter steht vor der Rückkehr in die Bundesliga

25.05.2026 - 15:11
Hoppers droht schwerer Verlust

Exklusiv: BVB und Juve heiss auf GC-Toptalent Stefan Furundzic

25.05.2026 - 13:01
Leite ablösefrei

Frankfurt und Besiktas im Rennen um Portugiesen

21.05.2026 - 16:24
Dahoud vor Frankfurt-Abschied?

LA Galaxy zeigt Interesse an Frankfurt-Star

19.05.2026 - 09:48
Konkrete Pläne

Der FC Bayern hat Eintracht-Profi Nathaniel Brown auf dem Schirm

18.05.2026 - 19:17
Begehrter Thun-Coach

Gleich sechs Bundesliga-Klubs blicken auf Mauro Lustrinelli

15.05.2026 - 10:50
In die Bundesliga

Ex-YB-Coach Adi Hütter könnte zu einem früheren Verein zurückkehren

14.05.2026 - 15:16
Frankfurter Verteidiger

Statistik beweist: Aurèle Amenda ist ein Kopfballungeheuer

12.05.2026 - 12:12
Das Aus ist besiegelt

Eintracht Frankfurt hat über das Schicksal von Trainer Albert Riera entschieden

7.05.2026 - 19:28