Eintracht Frankfurt kämpft um den Verbleib von Arnaud Kalimuendo

Eintracht Frankfurt möchte den französischen Leihstürmer Arnaud Kalimuendo fest von Nottingham Forest verpflichten.

Der 24-jährige Angreifer stiess zu Beginn dieses Jahres zum Bundesligisten und wusste bei den Hessen zu überzeugen. Sechs Tore hat er in 19 Partien beigesteuert. Die Eintracht besitzt zwar eine Kaufoption in Höhe von 27 Mio. Euro, diese Summe wird der Klub allerdings nicht zahlen – zumal die Eintracht nächste Saison nicht im Europacup vertreten sein wird.

Laut «Bild» laufen hinter den Kulissen aber weiterhin Gespräche: Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche versucht, Kalimuendo für einen niedrigeren Betrag fix an Land zu ziehen. Nottingham könnte mitspielen, da der Premier-League-Klub nicht mehr mit dem Franzosen plant und einen Verkauf anstrebt.

Aus Frankfurter Sicht besteht die grösste Gefahr wohl darin, dass sich andere Vereine einmischen und mehr zahlen könnten.