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In die Bundesliga

Ex-YB-Coach Adi Hütter könnte zu einem früheren Verein zurückkehren

Autor: | Publiziert: 14 Mai, 2026 15:16
Ex-YB-Coach Adi Hütter könnte zu einem früheren Verein zurückkehren

Der zurzeit vereinslose Trainer Adi Hütter wird mit einem früheren Verein in Verbindung gebracht.

Der 56-jährige Österreicher hat unter anderem bei den Young Boys grosse Spuren hinterlassen. Als Trainer führte er die Berner in der Saison 2017/18 zum ersten Meistertitel seit 32 Jahren. Später führte ihn sein Weg in die Bundesliga und in die Ligue 1. Zurzeit steht Hütter ohne Engagement da.

Dies wird sich nun aber wohl zeitnah ändern. Interesse an einer möglichen Verpflichtung bekundet laut «kicker» unter anderem Eintracht Frankfurt, wo ein Nachfolger für den Spanier Albert Riera gesucht wird, der nach weniger als einem halben Jahr wieder gehen muss. Hütter hat demnach einige Fürsprecher im Verein.

Seine Verbundenheit zur Eintracht ist weiterhin gross. Zuletzt besuchte er seinen Ex-Klub auch vor Ort.

Tatsächlich liebäugelt der erfahrene Coach aber auch mit dem Gang in die Premier League. Zudem bekundet gemäss «L’Équipe» Olympique Marseille Interesse an ihm. Letztlich könnte Hütter im Sommer also sogar aus verschiedenen Optionen wählen.

Die Eintracht beschäftigt sich derweil auch mit anderen Kandidaten. Einer davon ist Matthias Jaissle, der zurzeit in Saudi-Arabien (Al-Ahli) beschäftigt ist.

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