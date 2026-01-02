Exklusiv: YB-Talent Lutfi Dalipi weckt Begehrlichkeiten – Ausleihe möglich

Lutfi Dalipi gehört im YB-Nachwuchs zu den vielversprechenden Talenten. Eine Ausleihe gilt für den Rest der Saison als realistisches Szenario. Unter anderem ist GC an dem Schweizer Nachwuchsnationalspieler interessiert.

Ein Blick in den Nachwuchs des BSC Young Boys fördert einige vielversprechende junge Kräfte zu Tage. Dazu gehört unter anderem Lutfi Dalipi, der für das Berner Reserveteam in der Promotion League auf fantastische fünf Tore und acht Vorlagen in 14 Spielen kommt.

Dalipi könnte für den Rest der Saison Spielpraxis auf wesentlich höherem Niveau gewährt werden. Nach Informationen von 4-4-2.ch wird bei YB über eine Ausleihe von Dalipi diskutiert.

Neuchâtel Xamax, Yverdon Sport und der Grasshopper Club Zürich gehören zu den Klubs, die Dalipi eine Perspektive aufzeigen. Kommt es tatsächlich zu einem vorübergehenden Wechsel des 19-Jährigen, plant YB ein genaues Szenario.

YB will mit Lutfi Dalipi verlängern – und ihn dann ausleihen

Die Berner wollen den Zugriff auf ihr Talent nicht verlieren und würden deshalb den auslaufenden Vertrag mit Dalipi verlängern.

Dass YB grundsätzlich Vertrauen in den aktuellen Schweizer U20-Nationalspieler hat, zeigt seine Nomination in das Kader für das jüngste Heimspiel in der Europa League gegen Lille.

Dalipi gilt als beweglicher, dynamischer offensiver Mittelfeldspieler, der über eine starke Technik verfügt. Eine Ausleihe soll ihm das nötige Rüstzeug verleihen, um bei YB künftig auch bei den Profis für Furore zu können.