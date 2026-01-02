SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Exklusiv
U. a. GC interessiert

Exklusiv: YB-Talent Lutfi Dalipi weckt Begehrlichkeiten – Ausleihe möglich

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 2 Januar, 2026 18:21
Exklusiv: YB-Talent Lutfi Dalipi weckt Begehrlichkeiten – Ausleihe möglich

Lutfi Dalipi gehört im YB-Nachwuchs zu den vielversprechenden Talenten. Eine Ausleihe gilt für den Rest der Saison als realistisches Szenario. Unter anderem ist GC an dem Schweizer Nachwuchsnationalspieler interessiert.

Ein Blick in den Nachwuchs des BSC Young Boys fördert einige vielversprechende junge Kräfte zu Tage. Dazu gehört unter anderem Lutfi Dalipi, der für das Berner Reserveteam in der Promotion League auf fantastische fünf Tore und acht Vorlagen in 14 Spielen kommt.

Dalipi könnte für den Rest der Saison Spielpraxis auf wesentlich höherem Niveau gewährt werden. Nach Informationen von 4-4-2.ch wird bei YB über eine Ausleihe von Dalipi diskutiert.

Neuchâtel Xamax, Yverdon Sport und der Grasshopper Club Zürich gehören zu den Klubs, die Dalipi eine Perspektive aufzeigen. Kommt es tatsächlich zu einem vorübergehenden Wechsel des 19-Jährigen, plant YB ein genaues Szenario.

YB will mit Lutfi Dalipi verlängern – und ihn dann ausleihen

Die Berner wollen den Zugriff auf ihr Talent nicht verlieren und würden deshalb den auslaufenden Vertrag mit Dalipi verlängern.

Dass YB grundsätzlich Vertrauen in den aktuellen Schweizer U20-Nationalspieler hat, zeigt seine Nomination in das Kader für das jüngste Heimspiel in der Europa League gegen Lille.

Dalipi gilt als beweglicher, dynamischer offensiver Mittelfeldspieler, der über eine starke Technik verfügt. Eine Ausleihe soll ihm das nötige Rüstzeug verleihen, um bei YB künftig auch bei den Profis für Furore zu können.

Mehr Dazu
Ein Problem bleibt

Exklusiv: Yverdon Sport will Leorat Bega im Winter verpflichten
U. a. GC interessiert

Exklusiv: YB-Talent Lutfi Dalipi weckt Begehrlichkeiten – Ausleihe möglich
Bei einem Ex-Klub

Lucien Favre kehrt in den Schweizer Fussball zurück
Rückkehr ins Tessin

Antonio Marchesano könnte für den nächsten Transfer-Hammer sorgen
Patrick Sutter & Hugo Fargues

Stade-Lausanne-Ouchy präsentiert Transfer-Doppelpack
Mehr entdecken
U. a. GC interessiert

Exklusiv: YB-Talent Lutfi Dalipi weckt Begehrlichkeiten – Ausleihe möglich

2.01.2026 - 18:21
Ein Problem bleibt

Exklusiv: Yverdon Sport will Leorat Bega im Winter verpflichten

12.12.2025 - 16:57
Servette ist dran

Neuer Klub: Polen-Profi Mateusz Legowski bleibt wohl in der Super League

7.08.2025 - 10:52
Unterschrift in Amiens

Bestätigt: Yverdon-Goalie Paul Bernardoni wechselt nach Frankreich

6.08.2025 - 18:11
Rückkehr ins Tessin

Antonio Marchesano könnte für den nächsten Transfer-Hammer sorgen

6.08.2025 - 12:34
Amiens ist dran

Yverdon-Keeper Bernardoni hat einen Interessenten aus der Heimat

5.08.2025 - 09:13
Von Yverdon

Xamax holt Mittelstürmer Jessé Hautier zurück

31.07.2025 - 11:31
Gehört zu Topverdienern

Exklusiv: Yverdon Sport öffnet Paul Bernardoni die Tür

29.07.2025 - 17:03
Bei Yverdon-Sport

Martin Andermatt wird Technischer Direktor in der Challenge League

29.07.2025 - 11:06
Yverdon schnappt zu

Servette schickt Camara Sidiki erneut in die Challenge League

24.07.2025 - 11:01