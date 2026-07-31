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Garcia und Palacios

FC Fulham verpflichtet Real-Madrid-Talente

Autor: | Publiziert: 31 Juli, 2026 10:18
FC Fulham verpflichtet Real-Madrid-Talente

Der FC Fulham hat einen Doppeltransfer von Real-Madrid-Nachwuchstalenten abgeschlossen. Gonzalo Garcia und Cesar Palacios wechseln für insgesamt rund 50 Millionen Euro nach West-London.

Laut «Sky Sport» beträgt die Ablösesumme für Gonzalo Garcia 40 Millionen Euro, wobei Fulham 70 Prozent der Rechte an dem Spieler erwirbt. Real Madrid behält somit 30 Prozent der Rechte – eine gängige Praxis des spanischen Rekordmeisters beim Verkauf von Top-Nachwuchstalenten.

Für Cesar Palacios zahlt der Premier-League-Klub zwischen acht und zehn Millionen Euro, ebenfalls für 70 Prozent der Rechte. Die Vereinbarung mit Garcia gilt als abgeschlossen, während die letzten Details für Palacios voraussichtlich in den kommenden Stunden geklärt werden.

Beide Talente werden bei Fulham mit dem ehemaligen Madrider Jugendtrainer Alvaro Arbeloa zusammenarbeiten. Der neue Fulham-Coach hat das Duo für sein neues Projekt in der Premier League als oberste Priorität eingestuft.

Garcia, 22 Jahre alt, erzielte in der vergangenen La-Liga-Saison sechs Tore in 30 Einsätzen, davon bestritt er 21 als Einwechselspieler. Der 21-jährige Palacios kam in der vergangenen Saison auf sieben Einsätze in der ersten Mannschaft, darunter zwei in der Champions League.

Die Transferstruktur ermöglicht es Real Madrid, von zukünftigen Verkäufen der Spieler zu profitieren. Beide Talente stammen aus „La Fabrica», der berühmten Jugendakademie von Real Madrid, und gelten als vielversprechende Eigengewächse.

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