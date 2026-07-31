John Stones wechselt offiziell zu Inter Mailand

John Stones setzt seine Karriere bei Inter Mailand fort. Der 32-jährige englische Nationalspieler wechselt nach zehn Jahren bei Manchester City ablösefrei zum italienischen Meister.

Inter Mailand gab den Transfer am Donnerstag offiziell bekannt. Stones unterschrieb einen Zweijahresvertrag bis Juni 2028. Sein Kontrakt bei Manchester City war Ende Juni ausgelaufen, wodurch er als Free Agent zur Verfügung stand.

Bei den „Nerazzurri» wird Stones zum direkten Konkurrenten des deutschen Nationalspielers Yann Bisseck. Dieser war gerade in der Rückrunde der vergangenen Saison Stammspieler in der Innenverteidigung der Italiener.

Stones verbrachte ein Jahrzehnt bei Manchester City und gewann mit dem Klub 21 Trophäen, darunter die Champions League 2023. Der Innenverteidiger absolvierte 295 Spiele für die „Skyblues» und entwickelte sich unter Pep Guardiola zu einem der besten Defensivspieler der Welt.

Bei Inter trifft Stones auf seinen ehemaligen Teamkollegen Manuel Akanji, der nach seiner Leihe in der Saison 2025/26 fest zu den Nerazzurri gewechselt ist. Der 32-Jährige soll die Lücke von Francesco Acerbi schliessen, der den Klub verlassen hat.

Laut Berichten verdient Stones bei Inter rund vier Millionen Euro netto pro Saison. Der Vertrag enthält keine Option auf ein weiteres Jahr und läuft im Juni 2028 aus, wenn Stones 34 Jahre alt sein wird.