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Bisseck bleibt bei Inter und sagt den Bayern ab

Autor: | Publiziert: 26 Juli, 2026 19:49
Bisseck bleibt bei Inter und sagt den Bayern ab

Yann Bisseck wird seinen Vertrag bei Inter Mailand verlängern. Damit ist ein Wechsel des deutschen Verteidigers zum FC Bayern München vorerst vom Tisch.

Laut „sportmediaset“ wird der 25-Jährige seinen ohnehin bis 2029 laufenden Kontrakt bis 2031 verlängern. In Italien wird dies als klares Zeichen gewertet, dass Bisseck auch zukünftig eine gewichtige Rolle bei den Nerazzurri spielen will.

Der FC Bayern hatte sich nach «BILD»-Informationen bereits bei Inter nach den Wechselkonditionen erkundigt. Das Feedback aus Mailand: Ab 40 Millionen Euro wäre man gesprächsbereit gewesen. Zu diesem Zeitpunkt war Bisseck auch an einem Transfer nach München interessiert.

Bisseck zeigte bei Inter in den letzten drei Jahren konstant Spitzenleistungen und gewann mit dem Double aus Meisterschaft und Pokal bereits seinen zweiten Titel mit Inter. Trotzdem wurde er von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht für die WM nominiert.

Bissecks Fokus liegt nun allein auf Inter. Der Innenverteidiger sagte über die kommende Saison: „Ich denke immer, dass wir die Stärksten sind. Wenn wir unsere Qualitäten auf den Platz bringen, haben wir eine grosse Chance, einen weiteren Meistertitel zu gewinnen.“

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