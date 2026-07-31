AC Mailand interessiert an Ethan Nwaneri

AC Mailand hat erste Gespräche mit dem FC Arsenal über Ethan Nwaneri aufgenommen. Der italienische Klub prüft einen Transfer des 19-jährigen englischen Mittelfeldspielers.

Laut «Tuttomercato» hat Milan bereits Kontakt zu Arsenal aufgenommen. Die Rossoneri erwägen ein Deal, das eine Rückkaufoption für Arsenal beinhalten könnte. Die Mindestablösesumme für Nwaneri liegt bei 35 Millionen Euro.

Transfer-Journalist Matteo Moretto bestätigte, dass Arsenal Nwaneri nicht als unverkäuflich betrachtet. Ein passendes Angebot könnte also zu einem baldigen Abgang führen. Allerdings müssten die Bedingungen für Arsenal sowohl in der Gegenwart als auch hinsichtlich der zukünftigen Kontrolle über den Spieler günstig sein.

Arsenal ist Berichten zufolge offen für einen möglichen Abgang, wobei ein permanenter Transfer bevorzugt würde – unter der Bedingung, dass der Klub die Rechte am Spieler nicht vollständig verliert. Eine Rückkaufoption oder eine Weiterverkaufsbeteiligung wären demnach Teil einer möglichen Einigung.

Nwaneri, der als einer der vielversprechendsten jungen Talente aus der Hale-End-Akademie gilt, war in der zweiten Saisonhälfte 2025/26 an Olympique Marseille ausgeliehen. Dort kam er auf elf Einsätze, zwei Tore und eine Vorlage.

Neben Milan zeigen auch RB Leipzig, Everton und Fulham Interesse an dem 19-Jährigen. Sein Vertrag bei Arsenal läuft noch bis 2030.