Barça: Hansi Flick schwärmt von Marcus Rashford

Marcus Rashford und Barça haben ihre Zusammenarbeit beendet. Das hindert Hansi Flick nicht, noch mal im grossen Stil von seinem ehemaligen Offensivstar zu schwärmen.

Der FC Barcelona hat darauf verzichtet, die Kaufoption für Marcus Rashford zu ziehen. Für seinen ehemaligen Trainer Hansi Flick ist das kein Grund, sich nicht noch mal in den allerhöchsten Tönen zu äussern.

«Was ich über Marcus sagen kann ist, dass ich die Zusammenarbeit mit ihm sehr geschätzt habe. Manchmal weiss man einfach nicht, wie es mit ausgeliehenen Spielern weitergeht», sagte Flick im Anschluss an das 2:2 im Testspiel gegen Birmingham. «Auch unsere Situation ist nicht einfach, aber ich habe die Zusammenarbeit mit ihm sehr geschätzt. Er ist ein fantastischer Spieler und ein fantastischer Mensch. Ich glaube, auch die Mannschaft vermisst ihn. Ich werde ihn vermissen, aber so ist das Leben.»

Mit 28 direkten Torbeteiligungen in 49 Pflichtspielen bestritt Rashford für Barça eine herausragende Saison. Der 28-Jährige wird nach seinem WM-Urlaub erst mal wieder bei seinem Stammverein Manchester United aufschlagen, an den er vertraglich bis 2028 gebunden ist.

Rashford soll unter Michael Carrick, der während seiner letzten Episode bei United noch nicht Trainer war, in der Vorbereitung eine neue Chance erhalten.