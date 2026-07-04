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Geplatzter Barça-Wechsel: Marcus Rashford spricht über Zukunft

Autor: | Publiziert: 4 Juli, 2026 11:06
Geplatzter Barça-Wechsel: Marcus Rashford spricht über Zukunft

Ein fester Wechsel zu Barça ist bei Marcus Rashford mittlerweile vom Tisch. Der englische WM-Star spricht nun über seine Zukunft.

Nachdem sich der FC Barcelona dagegen entschieden hat, die mit Manchester United vereinbarte Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro für Marcus Rashford zu ziehen, befindet sich dieser unter Umständen auf der Suche nach einem neuen Verein.

«Ich lebe im Hier und Jetzt. Ich habe mich vor der Weltmeisterschaft gegenüber allen Beteiligten ganz klar ausgedrückt: Ich wollte, dass die Sache vorher geklärt wird; wenn nicht, würde ich mich erst danach damit befassen. Ich möchte jetzt voll und ganz bei der Sache sein. Wir kämpfen um etwas ganz Besonderes – dafür habe ich keine Energie», äusserte sich Rashford über seine Zukunft.

Im Hier und Jetzt sieht es danach aus, als würde der 28-Jährige nach seiner erfolgreichen Zeit bei Barça noch mal eine Chance bei United erhalten. Der dortige Trainer Michael Carrick soll bereit sein, Rashford zum Trainingsauftakt in Empfang zu nehmen und ihm eine Chance zu geben, sich beweisen zu dürfen.

Rashfords Vertrag bei United besitzt noch zwei Jahre Gültigkeit. Der Fokus liegt nun aber erst mal auf der WM. Dort trifft Rashford mit England am Montag (2 Uhr) im Achtelfinale auf Mexiko.

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