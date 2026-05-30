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Barça trifft wohl finale Entscheidung bei Marcus Rashford

Autor: | Publiziert: 30 Mai, 2026 15:22
Barça trifft wohl finale Entscheidung bei Marcus Rashford

Wie geht es mit Marcus Rashford weiter? Barça soll eine Entscheidung über eine Weiterbeschäftigung getroffen haben.

Der FC Barcelona hat sich offenbar gegen das Ziehen der Kaufoption bei Marcus Rashford entschieden. Sollte es nicht zu einer überraschenden Wendung kommen, so berichtet es der Social-Media-Account «Krrish», wird Rashford zu Manchester United zurückkehren.

Barça wird demnach die mit United vereinbarte Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro, die bis zum 15. Juni aktiviert werden muss, nicht ziehen. Rashfords hohes Gehalt wird genauso als Problem angesehen wie seine geringe Defensivarbeit.

Rashford wurde vor Kurzem mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht, bei United ist sein Vertrag noch bis 2028 gültig. Der englische Rekordmeister soll allerdings nicht mehr mit dem 28-Jährigen planen.

Aufgrund der starken Saison, die Rashford mit 14 Toren und 14 Vorlagen bei Barça absolviert hat, dürfte es an Interessenten aber nicht mangeln.

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