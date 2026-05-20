Rashford plötzlich Thema bei Real Madrid

Kaum steht die Rückkehr von José Mourinho zu Real Madrid offenbar kurz bevor, taucht bereits das erste spektakuläre Transfergerücht auf. Und das hat es in sich: Ausgerechnet Marcus Rashford soll ganz oben auf Mourinhos Wunschliste stehen.

Wie «The Independent» berichtet, möchte Mourinho den englischen Nationalspieler unbedingt nach Madrid holen – obwohl Rashford aktuell noch für den grossen Rivalen FC Barcelona spielt. Dort überzeugte der Offensivspieler nach seiner Leihe von Manchester United mit starken 14 Toren und 14 Vorlagen.

Besonders brisant: Laut Journalist Miguel Delaney soll Mourinho nicht nur sportlich von Rashford überzeugt sein. Der Portugiese wolle mit einem möglichen Deal auch bewusst für Unruhe bei Barcelona sorgen und den Katalanen Probleme bereiten.

Zwischen Mourinho und Rashford besteht seit gemeinsamen Zeiten bei Manchester United ohnehin ein enges Verhältnis. Der Portugiese galt intern schon damals als grosser Fan des Angreifers und soll dessen Qualitäten weiterhin enorm schätzen.

Für Barça könnte die Situation kompliziert werden. Zwar würden die Katalanen Rashford gerne dauerhaft halten, doch die finanzielle Lage bleibt angespannt. Die Kaufoption über rund 30 Millionen Euro gilt intern offenbar weiterhin als schwierig zu stemmen.