Dortmund intern offenbar skeptisch bei Sancho-Rückkehr

Kommt es wirklich zum nächsten Comeback von Jadon Sancho bei Borussia Dortmund? Aktuell deutet offenbar eher wenig darauf hin. Laut «Sport Bild» soll BVB-Sportchef Lars Ricken überrascht darüber sein, dass Sancho angeblich unbedingt nach Dortmund zurückkehren möchte.

Besonders interessant: Dem Bericht zufolge soll der Engländer diesen Wunsch bislang gar nicht direkt beim BVB hinterlegt haben. Gleichzeitig wächst in Dortmund offenbar die Sorge, dass Manchester United die Option zieht, Sanchos Vertrag nochmals zu verlängern.

Auch finanziell bleibt ein möglicher Deal kompliziert. Laut «Sky Sport Deutschland» könnte Dortmund deshalb bewusst bis spät in den Sommer warten, um auf sinkende Gehaltsforderungen des Flügelspielers zu hoffen. Intern gibt es zudem offenbar Zweifel daran, ob Sancho sportlich noch einmal an seine frühere Topform in Dortmund anknüpfen kann. Entsprechend soll der BVB sein Interesse an einer festen Verpflichtung zuletzt deutlich zurückgefahren haben.