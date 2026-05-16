Fenerbahce soll sich mit BVB-Stürmer Serhou Guirassy einig sein

Serhou Guirassy kann sich offenbar vorstellen, seine Karriere bei Fenerbahce fortzusetzen – mit den Istanbulern soll sich der BVB-Stürmer über einen Wechsel einig sein. Ob der Deal auch über die Bühne geht, ist offen.

Fenerbahce plant mal wieder einen spektakulären Transfersommer und will sich auf einigen Positionen prominent verstärken. «TRT Spor» zufolge haben die Sarı Kanaryalar mit Serhou Guirassy eine vorläufige Einigung über einen Wechsel erzielt.

Präsident Sadettin Saran soll sich persönlich mit Guirassy getroffen haben. Die Berater des 30-Jährigen haben angeblich gegenüber Fenerbahce erklärt, dass Borussia Dortmund den Transfer in diesem Sommer ermöglichen werde. Die endgültige Entscheidung liegt nun bei den Borussen.

Guirassy verfügt in seinem noch bis 2028 datierten Vertrag über eine Ausstiegsklausel, die bei cirka 35 Millionen Euro liegt. Fenerbahce gehört allerdings nicht zu den Klubs, die den Passus aktivieren können.

Dortmunds neuer Sportdirektor Ole Book erklärte zuletzt, dass ein Verkauf des Torjägers nicht geplant sei, man bei «unglaublichen Angeboten» aber darüber nachdenken werde. Ob Fenerbahce da noch infrage kommen würde, darf zumindest bezweifelt werden.