Atlético Madrid arbeitet an 25-Millionen-Transfer

Nico González hat Atlético Madrid überzeugt, der Leihspieler soll dauerhaft bleiben. Noch aber laufen die Verhandlungen.

Atlético Madrid ist von Nico González (28) überzeugt und möchte den Flügelstürmer gerne über die laufende Saison hinaus halten. Die Verhandlungen mit dem potenziell abgebenden Juventus Turin sind im Gange.

Nach Informationen des Journalisten Nicolò Schira arbeitet Atlético an einem Transfer, der für ein Gesamtpaket in Höhe von etwa 25 Millionen Euro über die Bühne gebracht werden soll. Atlético soll sich mit González bereits über einen Vertrag bis 2031 einig sein.

Ob Juve da zustimmt? Immerhin zahlte die Alte Dame vor erst einem Jahr noch etwas mehr als 28 Millionen Euro Ablöse. Den kleinen Verlust scheinen die Turiner aber in Kauf nehmen zu wollen.

González kann bei Atlético auf keine herausragende Saison zurückblicken, die Colchoneros hat er aber offensichtlich dennoch überzeugt. In 39 Spielen (1931 Minuten) stehen fünf Tore zu Buche.