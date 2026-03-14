FC Bayern ohne Chance: Ausnahmetalent unterschreibt bei Real Madrid

Real Madrid hat sich ein Toptalent aus Spanien gesichert. Der FC Bayern und einige andere Topklubs waren ebenfalls interessiert.

Victory Okorie ist bisher wohl nur Insidern aus dem Nachwuchsfussball ein Begriff. In Spanien gilt der 16-Jährige in Diensten von Deportivo Alavés allerdings als Ausnahmetalent. Das sich nun offenbar für einen Wechsel zu Real Madrid entschieden hat.

Der «Marca» zufolge hat Okorie schon seinen Vertrag an der Concha Espina unterschrieben. Konkurrenz gab es vom FC Bayern, Borussia Dortmund, dem FC Barcelona und Atlético Madrid. Okorie kommt vorwiegend in der Defensive zum Einsatz.

Der Teenager wird als körperlich ausgereifter Verteidiger beschrieben, der über eine aussergewöhnliche Schnelligkeit und athletische Fähigkeiten verfügt. Darüber hinaus ist er bekannt für seine Dribbelstärke als Aussenverteidiger und seine Fähigkeit, präzise Steilpässe zu spielen.

Okorie ist zudem regelmässig für die spanische U16-Mannschaft im Einsatz, die am Donnerstag diese Woche mit 0:2 gegen die Schweiz verlor.