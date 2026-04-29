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Mehr als ein Krampf?

PSG zittert für das Rückspiel um Achraf Hakimi

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 29 April, 2026 14:35
PSG zittert für das Rückspiel um Achraf Hakimi

Paris St. Germain zittert für das Rückspiel des Champions League-Halbfinals beim FC Bayern um Achraf Hakimi.

Der 27-jährige Rechtsverteidiger hatte im Hinspiel am Ende zu kämpfen und ging zwischenzeitlich zu Boden. Zunächst wurde lediglich von einem Krampf ausgegangen. Tatsächlich könnte aber auch eine muskuläre Verletzung vorliegen. Erst einmal wartet man in Paris ab, wie Trainer Luis Enrique direkt nach dem Spiel sagte. «Ich weiss noch nichts. Wir werden morgen sehen, wie es um ihn steht. Ich will noch nichts vorwegnehmen.» Hakimi ist für die Mannschaft enorm wichtig, da auf seiner Position kein gleichwertiger Ersatz vorhanden ist.

PSG geht mit einem 5:4-Sieg aus dem Hinspiel in die zweite Partie. Enrique und auch Vincent Kompany haben bereits angekündigt, dass sie erneut ein Offensivfeuerwerk sehen wollen.

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