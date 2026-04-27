Der FC Bayern kriegt einen Spieler unfreiwillig zurück

Der spanische Stürmer Bryan Zaragoza wird im Sommer erst einmal zum FC Bayern zurückkehren, obwohl die Münchner eigentlich nicht mehr mit ihm planen.

Der 24-jährige Spanier war in der ersten Saisonhälfte in seine Heimat an Celta Vigo ausgeliehen. Im Winter hat sich dann die AS Roma die Rechte an ihm gesichert. In der italienischen Hauptstadt kommt Zaragoza aber überhaupt nicht zurecht. Zuletzt sass er permanent auf der Bank. Laut Transferexperte Fabrizio Romano steht auch schon fest, dass die Giallorossi die Kaufoption in Höhe von 13 Mio. Euro nicht ziehen werden.

Erst einmal kehrt Zaragoza somit zum deutschen Rekordmeister zurück. Dort läuft sein Vertrag noch bis 2029. In München bleiben wird Zaragoza mit grosser Wahrscheinlichkeit aber nicht. Beide Seiten planen keine weitere Zusammenarbeit. Zaragoza konnte sich im starken Kader nie durchsetzen. Der Weg könnte zurück in die spanische Heimat gehen, wo er sich bislang am besten entfalten konnte. In der Vergangenheit hat er auch schon drei Länderspiele bestritten. Von der Nationalmannschaft ist er zurzeit aber weit entfernt. Eine WM-Teilnahme ist ausgeschlossen.