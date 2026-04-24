Markus Weinzierl verlässt die Bayern nach 2 Jahren – Nachfolger steht fest

Der FC Bayern und Markus Weinzierl gehen ab Sommer wieder getrennte Wege.

Der frühere Bundesliga-Trainer hat bei den Münchnern vor zwei Jahren den Posten als Sportlicher Leiter des Bayern Campus angetreten. Der auslaufende Vertrag wird nun nicht mehr verlängert. Der Weinzierl-Nachfolger steht dabei bereits fest: Michael Wiesinger übernimmt die Aufgabe per 1. Mai.

«Markus hat in seiner Zeit in unserer Akademie viele Themen vorangetrieben und hatte mit seinem Wirken einen besonderen Anteil daran, dass wir in dieser Saison so viele Debüts bei unseren Profis gefeiert haben wie nie zuvor. Ich bedanke mich bei ihm für die konstruktive und harmonische Zusammenarbeit und wünsche ihm persönlich und beruflich alles Gute für die Zukunft», sagt Jochen Sauer, seines Zeichens Direktor Nachwuchsentwicklung bei den Bayern.

Ob Weinzierl nun wieder den Weg an die Seitenlinie anstrebt, ist offen. Sein letztes solches Engagement hatte er beim 1. FC Nürnberg in der 2. Bundesliga zwischen Oktober 2022 und Februar 2023.