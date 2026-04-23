Xabi Alonso könnte überraschendes Comeback in der Bundesliga geben

Nach seinem Abgang bei Bayer Leverkusen im vergangenen Sommer wurde eine rasche Rückkehr von Xabi Alonso in die Bundesliga eigentlich ausgeschlossen. Nun könnte es aber doch rascher so weit sein als gedacht.

Eigentlich war die Annahme, dass für den spanischen Trainer in Zukunft einzig noch der FC Bayern ein valabler Arbeitgeber in der Bundesliga ist. Bei den Münchnern lief Alonso einst als Profi auf. Im Klub ist er weiterhin hoch angesehen.

Der Trainerjob beim Rekordmeister ist allerdings in festen Händen: Vincent Kompany hat im Oktober des vergangenen Jahres vorzeitig bis 2029 verlängert und erhält weiterhin Lob von allen Seiten.

Alonso muss sich deshalb anders orientieren. Bislang galt mit Liverpool ein anderer früherer Arbeitgeber als Favorit. Laut «Sport Bild» taucht der Name nun allerdings auch bei RB Leipzig auf. Dort ist die Zukunft von Ole Werner nicht gesichert. Sollte er mit der Mannschaft die Champions League-Qualifikation doch noch verpassen, könnten die Klubverantwortlichen im Sommer die Reissleine ziehen und einen Trainerwechsel vollziehen. Alonso soll dann neben Oliver Glasner, der Crystal Palace zum Saisonende verlässt und Matthias Jaissle vom saudischen Klub Al-Ahli ein heisser Kandidat sein.