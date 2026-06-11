Ex-Basler Noah Katterbach winkt Neustart in der 2. Bundesliga

Der frühere Basler Aussenverteidiger Noah Katterbach könnte in der kommenden Spielzeit in der 2. Bundesliga einen Neustart wagen.

Der 25-jährige Linksfuss kehrte nach seiner einjährigen Leihe beim FC Basel Anfang 2023 zunächst zum 1. FC Köln zurück und wechselte später zum Hamburger SV. Dort stehen seine Chancen auf regelmässige Einsätze allerdings schlecht. In der abgelaufenen Spielzeit kam er nur noch in der 2. Mannschaft zum Zug. Bereits im Winter war ein Wechsel ein Thema, nun könnte es soweit sein. Laut «Braunschweiger Zeitung» zeigt Eintracht Braunschweig aus der 2. Bundesliga wie schon zu Beginn dieses Jahres Interesse an Katterbach.

Der Linksverteidiger steht beim HSV zwar noch bis 2027 unter Vertrag, hat aber längst die Freigabe für einen Wechsel erhalten. Der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler könnte in Braunschweig nach zwei überstandenen Kreuzbandrissen einen Neuanfang wagen.