SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Klub zeigt Interesse

Ex-Basler Noah Katterbach winkt Neustart in der 2. Bundesliga

Autor: | Publiziert: 11 Juni, 2026 17:32
Ex-Basler Noah Katterbach winkt Neustart in der 2. Bundesliga

Der frühere Basler Aussenverteidiger Noah Katterbach könnte in der kommenden Spielzeit in der 2. Bundesliga einen Neustart wagen.

Der 25-jährige Linksfuss kehrte nach seiner einjährigen Leihe beim FC Basel Anfang 2023 zunächst zum 1. FC Köln zurück und wechselte später zum Hamburger SV. Dort stehen seine Chancen auf regelmässige Einsätze allerdings schlecht. In der abgelaufenen Spielzeit kam er nur noch in der 2. Mannschaft zum Zug. Bereits im Winter war ein Wechsel ein Thema, nun könnte es soweit sein. Laut «Braunschweiger Zeitung» zeigt Eintracht Braunschweig aus der 2. Bundesliga wie schon zu Beginn dieses Jahres Interesse an Katterbach.

Der Linksverteidiger steht beim HSV zwar noch bis 2027 unter Vertrag, hat aber längst die Freigabe für einen Wechsel erhalten. Der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler könnte in Braunschweig nach zwei überstandenen Kreuzbandrissen einen Neuanfang wagen.

Mehr Dazu
Dankt dem Verein

Ludovic Magnin findet nach seiner FCB-Entlassung bereits die ersten Worte
Verstärkung für die Offensive?

Exklusiv: Vaduz hat FCB-Stürmer Kaio Eduardo wieder auf dem Zettel
Rückkehr nach Europa

Ex-Basler Raoul Petretta bei zwei Bundesliga-Klubs im Gespräch
Cédric Don

Der FC Basel hat den Otele-Nachfolger bereits gefunden
Wechsel im Winter?

Stürmer Philip Otele steht beim FC Basel vor Januar-Abgang
Mehr entdecken
Klub zeigt Interesse

Ex-Basler Noah Katterbach winkt Neustart in der 2. Bundesliga

11.06.2026 - 17:32
Neue Aufgabe?

Ajax Amsterdam bietet Yann Sommer den Nummer 1-Posten an

11.06.2026 - 14:58
Unterschrift erfolgt

Abgang beim FCB: Finn van Breemen findet in Portugal neuen Klub

11.06.2026 - 14:44
Diesmal für die U21

Der FC Basel kassiert eine weitere 0:3-Forfait-Niederlage

11.06.2026 - 10:35
Viel Vertrauen

Der FC Basel bindet sein Goalietalent Bennett Hoch

10.06.2026 - 13:19
Bereits beim Medizintest

Schmerzhafter FCB-Abgang: Dominik Schmid wechselt nach Österreich

10.06.2026 - 10:37
Nicole Leuthardt

Der FC Basel seine neue Chefin für den Frauenfussball gefunden

9.06.2026 - 17:23
Danique Stein ist da

Der FC Basel hat seine neue Cheftrainerin bestimmt

8.06.2026 - 17:53
Abgelehnt

Der FC Basel scheitert mit zwei Angeboten für nigerianischen Verteidiger

6.06.2026 - 16:44
Asane Sow

Der FC Basel steht vor Transfer von 20-jährigem Youngster aus Italien

6.06.2026 - 10:52