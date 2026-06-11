Der FC Luzern verlängert mit seinem Stürmer Nando Toggenburger

Der FC Luzern hat den Vertrag mit seinem Mittelstürmer Nando Toggenburger verlängert.

Der 22-Jährige wurde in der Nachwuchsabteilung der Innerschweizer ausgebildet und war zuletzt während einer Saison an Partnerklub SC Kriens ausgeliehen. In der Promotion League glänzte er mit 24 Toren und acht Assists. Toggenburger verlängert nun seinen ursprünglich bis 2027 gültigen Kontrakt in Luzern vorzeitig um zwei Jahre bis 2029.

Sportchef Remo Meyer sagt dazu: «Nandos Weg verlief nicht immer geradlinig und er musste bereits einige Herausforderungen meistern. Nach seiner Verletzung hat er sich während der letzten Saison beim SC Kriens kontinuierlich gesteigert, sich toll weiterentwickelt und Selbstvertrauen gesammelt. Nando hat sich die Vertragsverlängerung verdient und wird nun die Möglichkeit erhalten, in der 1. Mannschaft den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu machen.»

Toggenburger soll sich somit nach zwei Leihen in Folge (vor Kriens spielte er während einer Saison für Stade Lausanne-Ouchy) jetzt beim FCL in Szene setzen und durchsetzen.