Der FC Luzern verlängert kurz vor Saisonstart mit Jungstar Lucas Silva

Kurz vor Saisonstart verlängert der FC Luzern den Vertrag mit seinem Jungstar Lucas Manuel Silva Ferreira.

Das 19-jährige Eigengewächs debütierte erst in der vergangenen Saison bei den Profis und hat sich sofort durchgesetzt. Insgesamt bestritt Lucas Silva 38 Pflichtspiele für den FCL. Dabei erzielte er zehn Tore und bereitete vier weitere Treffer vor.

Jetzt hat der junge Portugiese seinen Kontrakt vorzeitig bis 2030 verlängert.

FCL-Sportchef Remo Meyer sagt: «Lucas hat seine erste Profisaison in der 1. Mannschaft absolviert und arbeitet weiterhin hart an sich. Er ist ein torgefährlicher und variabler Mittelfeldspieler, der mit seiner Spielweise ein erfrischendes Element mitbringt. Wir sind überzeugt, dass Lucas weiter grosses Entwicklungspotenzial hat und wollen ihn weiterhin bestmöglich begleiten.»