SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Keine Schmerzgrenze

Luzerns Sportchef Remo Meyer hat klare Meinung zur Zukunft von Di Giusto

Autor: | Publiziert: 24 Juli, 2026 14:00
Luzerns Sportchef Remo Meyer hat klare Meinung zur Zukunft von Di Giusto

Matteo Di Giusto hat beim FC Luzern eine sehr starke Debütsaison hingelegt. Die Innerschweizer wollen den 25-jährigen Offensivspezialisten denn auch unbedingt halten.

Dies stellt Sportchef Remo Meyer unmittelbar vor dem Auftakt in die neue Super league-Saison klar. «Wir haben nicht vor, sportlich relevante Spieler noch abzugeben», sagt Meyer laut «Blick». Auf Di Giusto angesprochen führt der FCL-Verantwortliche aus, dass es «nicht wirklich» eine Schmerzgrenze gebe. Es müssten schon «komische Sachen passieren», damit hinsichtlich eines Transfers doch noch etwas geht.

Di Giusto sind in der vergangenen Saison zwölf Tore und zwölf Assists geglückt. Sein Vertrag in der Innerschweiz läuft bis 2028. Bislang liegen für ihn auch keine Angebote vor.

Der neue FCL-Coach Jörg Portmann plant ihn voll ein, wie der  49-Jährige ausführt. In der Vorbereitung auf die neue Spielzeit hin lief er wie schon in der Vorjahressaison im linken Mittelfeld auf. Grundsätzlich ist Di Giusto polyvalent einsetzbar.

Mehr Dazu
Für Innenverteidigung

Exklusiv: Luzern hat Schweizer U21-Star Bruno Ogbus auf dem Schirm
Irre Statistik

In der Super League wird mehr gesprintet als in der Premier League
Wechsel perfekt

Luzern-Verteidiger Ismajl Beka wagt bei GC einen Neuanfang
Spielt für Luzern

YB hat den Nachfolger von Alvyn Sanches gefunden
Schweiz und Italien

Exklusiv: Luzerner Mittelfeldroulette – 4 Kandidaten unter Beobachtung
Mehr entdecken
Neuer Vertrag

Der FC Luzern verlängert kurz vor Saisonstart mit Jungstar Lucas Silva

24.07.2026 - 17:21
Keine Schmerzgrenze

Luzerns Sportchef Remo Meyer hat klare Meinung zur Zukunft von Di Giusto

24.07.2026 - 14:00
Simon Simoni

Der FC Luzern hat seinen neuen Goalie verpflichtet

21.07.2026 - 17:11
Der Rechtsverteidiger bleibt bis Sommer 2029

FC Luzern verlängert mit Bung Hua Freimann

17.07.2026 - 09:12
Abgang bei Wolfsburg

Der frühere Luzern-Goalie Marius Müller wechselt nach Schottland

16.07.2026 - 12:17
Sagt der Trainer

Ex-Luzerner Aleksandar Stanković soll bei Inter eine wichtige Rolle spielen

15.07.2026 - 16:15
Loretz-Nachfolger

Luzern hat wohl einen neuen Goalie: Simon Simoni trainiert bereits mit

15.07.2026 - 10:03
Nach Belgien

Der FC Luzern bestätigt Rekordverkauf von Jungstar Andrej Vasovic

15.07.2026 - 08:52
Vertrag bis 2028

Der FCZ schnappt sich Kevin Spadanuda ablösefrei

13.07.2026 - 20:29
Erst Vertrag verlängert

Heftige Ablöse: Luzern-Youngster Andrej Vasovic vor Wechsel nach Italien?

11.07.2026 - 12:01