Luzerns Sportchef Remo Meyer hat klare Meinung zur Zukunft von Di Giusto

Matteo Di Giusto hat beim FC Luzern eine sehr starke Debütsaison hingelegt. Die Innerschweizer wollen den 25-jährigen Offensivspezialisten denn auch unbedingt halten.

Dies stellt Sportchef Remo Meyer unmittelbar vor dem Auftakt in die neue Super league-Saison klar. «Wir haben nicht vor, sportlich relevante Spieler noch abzugeben», sagt Meyer laut «Blick». Auf Di Giusto angesprochen führt der FCL-Verantwortliche aus, dass es «nicht wirklich» eine Schmerzgrenze gebe. Es müssten schon «komische Sachen passieren», damit hinsichtlich eines Transfers doch noch etwas geht.

Di Giusto sind in der vergangenen Saison zwölf Tore und zwölf Assists geglückt. Sein Vertrag in der Innerschweiz läuft bis 2028. Bislang liegen für ihn auch keine Angebote vor.

Der neue FCL-Coach Jörg Portmann plant ihn voll ein, wie der 49-Jährige ausführt. In der Vorbereitung auf die neue Spielzeit hin lief er wie schon in der Vorjahressaison im linken Mittelfeld auf. Grundsätzlich ist Di Giusto polyvalent einsetzbar.