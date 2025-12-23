Luzern-Verteidiger Ismajl Beka wagt bei GC einen Neuanfang

GC-Sportchef Alain Sutter hat für den Winter Transfers angekündigt und macht bereits Nägel mit Köpfen: Von Ligakonkurrent Luzern stösst Abwehrspieler Ismajl Beka zu den Zürchern.

Der 26-Jährige wechselte ursprünglich im Sommer 2022 vom FC Wil in die Innerschweiz und konnte sich dort zunächst in Szene setzen. Zwischenzeitlich war er sogar für die Schweizer Nati ein Thema. Letztlich entschied er sich aber für den Kosovo und kam dort im September 2023 in einem EM-Qualispiel zum Zug. Gleich danach musste er einen happigen Rückschlag hinnehmen: Beka zog sich einen Kreuzbandriss zu und wurde im Januar 2025 auch noch von einem Mittelfussbruch ausser Gefecht gesetzt. In Luzern schaffte er den Anschluss nicht mehr. Er wurde in dieser Saison sogar in die U21 versetzt.

Sein Vertrag beim FCL wäre zum Saisonende ausgelaufen. Jetzt unterschreibt Beka bei den Hoppers aber einen Vertrag über anderthalb Jahre bis Juni 2027. Bei den Zürchern will er in der Innenverteidigung eine zentrale Rolle einnehmen.

Alain Sutter sagt zum Neuzugang: «Mit seinen 197 Zentimetern ist Ismajl ein physisch sehr präsenter Innenverteidiger mit Super-League-Erfahrung. Als Linksfuss entspricht er genau dem Profil, das wir gesucht haben. Wir freuen uns, dass er bereits zu Beginn des Jahres zum Team stösst und die gesamte Wintervorbereitung mitmachen kann.»

Beka selbst meint: «Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe in Zürich und das Vertrauen des Vereins. Ich bin hoch motiviert, dieses neue Kapitel zu starten und täglich alles für das Team zu geben.»