GC erleidet weiteren Rückschlag und muss auf Stroscio verzichten

Die Grasshoppers müssen bis Saisonende und damit auch in einer möglichen Barrage auf Flügelspieler Simone Stroscio verzichten.

Der 22-Jährige hat sich am vergangenen Wochenende bei der 0:2-Niederlage gegen Servette einen Innenbandriss im rechten Knie zugezogen. Damit ist die Spielzeit für Stroscio vorzeitig beendet.

Nächste Saison wird der 22-Jährige wieder zur Verfügung stehen. Sein Ausfall ausgerechnet im Abstiegskampf ist aber ein herber Rückschlag. Stroscio hat in dieser Saison für GC bislang 34 Pflichtspiele bestritten.