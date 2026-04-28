Die Bayern stellen den designierten GC-Leihspieler Ndiaye ins Schaufenster

Der FC Bayern stellt den erst 18-jährigen Senegalesen Bara Sapoko Ndiaye in der Bundesliga nach dem bereits gesicherten Meistertitel in den letzten Partien dieser Saison ins Schaufenster. Der Youngster könnte eine Zukunft bei den Grasshoppers haben.

Aus reglementarischen Gründen darf Ndiaye in dieser Saison weder im Bayern-Nachwuchs noch in der zweiten Mannschaft auflaufen. Einsätze sind einzig bei den Profis möglich. Und genau zu diesen Einsätzen kommt der Mittelfeldspieler in diesen Wochen. Trainer Vincent Kompany hat das Nachwuchstalent beim spektakulären 4:3-Sieg nach 0:3-Rückstand sogar in die Startelf beordert. Der Mittelfeldprofi kam über 77 Minuten zum Zug und fiel im Vergleich zu den viel erfahreneren Teamkollegen keineswegs ab, wobei der Auftritt der gesamten Mannschaft in der ersten Halbzeit völlig ungenügend war.

Nächste Saison könnte der Weg des Youngsters zunächst auf Leihbasis zu einem anderen Verein führen. Eine naheliegende Adresse wären die Grasshoppers. Durch die Verbindung über die GC-Besitzer Los Angeles FC wurden zuletzt mehrfach Bayern-Talente an den Zürcher Super Ligisten ausgeliehen. Der deutsche Rekordmeister ist mit den Engagements rein sportlich auch sehr zufrieden. Trotz vieler negativer Nebengeräusche im und um den Klub entwickeln sich Jonathan Asp Jensen (20) und Lovro Zvonarek (20) in dieser Spielzeit sehr gut.

Dass dieses Modell auch bei Ndiaye angewendet wird, ist nicht ausgeschlossen – es sei denn, die Bayern planen bereits fix mit ihm im Profikader. Eine Voraussetzung ist ausserdem, dass der LAFC bei GC an Bord bleibt. In einem Statement haben sich die Kalifornier am Dienstag hinsichtlich eines Verkaufs sehr offen gezeigt.