Mady Camara im Fokus mehrerer Klubs

Borussia Mönchengladbach, Getafe, Rayo Vallecano und Mainz sollen den 29-jährigen Mittelfeldspieler Mady Camara im Visier haben.

Auch Interesse aus England und Italien wurde gemeldet. Die Situation entsteht, weil Camara ein Vertragsverlängerungsangebot seines aktuellen Klubs PAOK noch nicht angenommen hat.

Der erfahrene Spieler, der 30 Länderspiele für Guinea absolviert hat, wird derzeit mit einem Marktwert von fünf Millionen Euro eingeschätzt. Ob sich ein Wechsel in diesem Sommer realisieren lässt, hängt davon ab, ob PAOK doch noch ein konkretes Angebot erhält.