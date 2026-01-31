Urs Fischer sorgt für Riesenüberraschung, Tor von Haris Tabakovic reicht nicht

Am Samstag waren wieder einige Schweizer Legionäre im Einsatz. Hier gibt es wie gewohnt die Übersicht zu deren Darbietungen.

Noah Loosli (VfL Bochum): Nach vier Remis in Folge gab es endlich mal wieder einen Sieg – und was für einen. Vor heimischer Kulisse wurde Tabellenführer Schalke mit 2:0 besiegt. Noah Loosli lieferte eine gute Partie ab, zeigte sich vor allem solide in den Duellen.

Michel Aebischer (Pisa): Erzielte am Samstag sein erstes Tor für Pisa, was allerdings nicht viel einbrachte. Das Heimspiel gegen Sassuolo ging dennoch mit 1:3 verloren. Michel Aebischer und seine Teamkollegen bleiben also Tabellenletzter der Serie A. Neuzugang Filip Stojilkovic feierte sein Debüt und wurde rund 20 Minuten vor Schluss eingewechselt.

Urs Fischer, Silvan Widmer (Mainz 05): Was für eine Riesenüberraschung. Auswärts gegen den haushohen Favoriten Leipzig gewann das Team von Trainer Urs Fischer mit 2:1. Silvan Widmer lief dabei wie gewohnt als Captain auf und wurde kurz vor Ende des Spiels ausgewechselt.

Nico Elvedi, Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach): Mehr als ein 1:1 sprang für die Gladbach-Schweizer am Samstag nicht heraus, obwohl auswärts gegen Bremen mehr vonnöten war. Das Tor von Haris Tabakovic nach einer Stunde, sein zehntes in dieser Saison, reichte am Ende nicht aus. In der Nachspielzeit traf Bremen zum Ausgleich. Auf Werder-Seite wurde Isaac Schmidt eine Viertelstunde vor Abpfiff eingewechselt.

Fabian Rieder, Cédric Zesiger (FC Augsburg): Auf Augsburger Seite war das ein ganz wichtiger Sieg, zu Hause wurde mit 2:1 gegen St. Pauli gewonnen. Fabian Rieder erhielt dabei ein Mandat in der Startelf, Cédric Zesiger wurde rund eine Viertelstunde vor Ende eingewechselt. In der ersten Halbzeit liess Rieder einen Schuss aus 20 Metern ab, der allerdings ein gutes Stück vorbeiging.

Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt): Stand zum zweiten Mal in Folge in der Bundesliga über die vollen 90 Minuten auf dem Platz. Und auch am Samstag gab es für Aurèle Amenda und seine Kollegen nichts zu holen. Das Heimspiel gegen Leverkusen ging mit 1:3 verloren. In der Bundesliga ist die Eintracht nun schon seit sechs Spielen ohne Sieg. Bei Leverkusen sass Neuzugang Jonas Omlin auf der Bank.

Albian Hajdari, Leon Avdullahu (TSG Hoffenheim): Sind durch ein 3:1 gegen Union Berlin weiter auf der Erfolgsspur geblieben. Albian Hajdari und Leon Avdullahu lieferten beide eine solide Leistung ab, standen in der Startelf und durfte am Ende mit den eigenen Fans feiern.