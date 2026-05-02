Zeki Amdouni gibt langersehntes Comeback und hat WM-Chancen

Zeki Amdouni steht erstmals nach seinem im vergangenen Sommer erlittenen Kreuzbandriss wieder auf dem Rasen und gibt für Burnley sein Comeback.

Bei der 0:1-Niederlage des bereits abgestiegenen Premier Ligisten kann der Schweizer Stürmer die letzte Viertelstunde bestreiten. Amdouni hatte lange auf diesen Moment gewartet: Im Juli des vergangenen Jahres zog er sich einen Kreuzbandriss zu, woraufhin eine monatelange Reha-Phase folgte.

Nun kämpft der 25-jährige Genfer darum, rechtzeitig in Form zu kommen, um sich ein Ticket für das WM-Aufgebot der Schweizer Nati zu sichern. Trainer Murat Yakin hat beim letzten Länderspiel-Zusammenzug im März, bei dem Amdouni phasenweise als Trainingsgast dabei war, betont, dass er den Angreifer mitnehmen werde, wenn dieser bei 100 Prozent ist. Amdouni verfüge über Qualitäten, die sonst niemand im Schweizer Team verkörpere, meinte der Nati-Coach.