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Der kroatische Torjäger Roko Baturina wechselt in die Schweiz

Autor: | Publiziert: 6 Juli, 2026 14:45
Der kroatische Torjäger Roko Baturina wechselt in die Schweiz

Der kroatische Mittelstürmer Roko Baturina kommt in der Challenge League unter.

Der FC Aarau nimmt den 26-Jährigen mit sofortiger Wirkung für zwei Jahre unter Vertrag. Bislang stand der Angreifer in Portugal beim Erstligisten Gil Vicente FC in der Pflicht, wobei er zuletzt in die zweite dänische Liga ausgeliehen war. Dort sind Baturina in der vergangenen Saison in 17 Pflichtspieleinsätzen vier Treffer geglückt.

Ausgebildet wurde der gross gewachsene Stürmer in seiner Heimat bei den Grossklubs Hajduk Split und Dinamo Zagreb. Es folgten Engagements in diversen Ländern, darunter Slowenien (NK Bravo & NK Maribor), Ungarn (Ferencvárosi TC), Polen (KKS Lech Poznan) und Spanien (Racing Santander). Schliesslich war er in die zweiten Ligen von Spanien (Malaga) und Dänemark (AC Horsens) ausgeliehen.

Aaraus Sportchef Elsad Zverotic sagt zum Neuzugang: «Roko ist ein körperlich robuster Stürmer mit viel Erfahrung. Er wird unsere Offensive verstärken und sicherlich eine wichtige Rolle im Team einnehmen.»

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